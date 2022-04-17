Наумов: «У «Локомотива» всегда был характер, но тренерского штаба до сих пор нет»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ничейный результат железнодорожников в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2).

«Боевая ничья, очень интересный матч для зрителей. Во втором тайме «Локомотив» собрался и выдал хороший футбол. Но катастрофа сзади остается. Мампасси очень слабый, он не в ту команду попал. У «Локомотива» всегда был характер, но тренерского штаба так и нет. Это тяжело. Летом они будут решать тренерский вопрос и наведут порядок. Состав у команды неплохой. Изидор — очень качественное усиление», — сказал Наумов «СЭ».

Также Наумов прокомментировал эпизод с потасовкой в середине второго тайма.

«Там виноват судья. Этот тот случай, когда ВАР подвел судью. Судья ничего не увидел, но ВАР зафиксировал отмашку со стороны Родригау. Правильно было бы показать Кухте желтую, а Родригау удалить. Но так судья сделать не может», — добавил Наумов.

«Сочи» идет на четвертом месте в турнирной таблице (43 очка), «Локомотив» — шестой (38).