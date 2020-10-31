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«Сочи» — «Локомотив»: Бурмистров увеличил преимущество хозяев

19:42
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Полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров стал автором забитого мяча в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он увеличили преимущество сочинцев в конце первого тайма — 2:0.

Сочи — Локомотив

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