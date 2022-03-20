«Сочи» — «Крылья Советов»: Мелкадзе забил первый гол в составе сочинцев

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе забил гол в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Он сократил отставание хозяев в счете — 1:2.

Для Мелкадзе этот гол стал дебютным в составе «Сочи».

Напомним, что футболист перешел в команду зимой из московского «Спартака».