«Сочи» — «Крылья Советов»: Горшков реализовал пенальти во втором тайме
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков реализовал пенальти в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Он увеличил преимущество гостей в игре — 2:0.
Для капитана самарцев этот мяч стал дебютным в РПЛ.
Отметим, что одиннадцатиметровый заработал полузащитник «Крыльев» Антон Зиньковский, на котором сфолили в штрафной.
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