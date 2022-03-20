«Сочи» — «Крылья Советов»: Горшков реализовал пенальти во втором тайме

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков реализовал пенальти в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». Он увеличил преимущество гостей в игре — 2:0.

Для капитана самарцев этот мяч стал дебютным в РПЛ.

Отметим, что одиннадцатиметровый заработал полузащитник «Крыльев» Антон Зиньковский, на котором сфолили в штрафной.