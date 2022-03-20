«Сочи» — «Крылья Советов»: все голы матча РПЛ

«Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в 22-м туре Тинькофф чемпионата России со счетом 3:2. Встреча проходила в Сочи.

45-я минута: гол Глушенкова

78-я минута: гол Горшкова

80-я минута: гол Мелкадзе

83-я минута: гол Макарчука

90-я минута: гол Зиньковского

«Крылья Советов» поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 21 матче. «Сочи» с 38 очками после 22 игр идет четвертым.