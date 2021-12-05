Дубль Классона позволил «Краснодару» одержать волевую победу над «Сочи»

«Сочи» принимал «Краснодар» на своем поле в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России. «Быки» одержали волевую победу со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет в первом тайме усилиями нападающего Матео Кассьерра. Тот эффектно перекинул вышедшего из ворот Матвея Сафонова.

Но почти сразу же «Краснодар» получил право на пенальти, который реализовал Виктор Классон.

Во втором тайме швед оформил дубль и принес «быкам» победу.

«Краснодар» заканчивал матч в меньшинстве: прямую красную карточку в конце встречи получил капитан команды Гжегож Крыховяк.

Команда Виктора Гончаренко набрала 28 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. «Сочи» опустился на четвертую строчку (28 очков).