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Дубль Классона позволил «Краснодару» одержать волевую победу над «Сочи»

20:54
5 декабря. «Сочи» — «Краснодар» — 1:2. Фото ФК «Сочи».
5 декабря. «Сочи» — «Краснодар» — 1:2. Фото ФК «Сочи».
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«Сочи» принимал «Краснодар» на своем поле в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России. «Быки» одержали волевую победу со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет в первом тайме усилиями нападающего Матео Кассьерра. Тот эффектно перекинул вышедшего из ворот Матвея Сафонова.

Но почти сразу же «Краснодар» получил право на пенальти, который реализовал Виктор Классон.

Во втором тайме швед оформил дубль и принес «быкам» победу.

«Краснодар» заканчивал матч в меньшинстве: прямую красную карточку в конце встречи получил капитан команды Гжегож Крыховяк.

Команда Виктора Гончаренко набрала 28 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. «Сочи» опустился на четвертую строчку (28 очков).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
Краснодар
Голы
Кассьерра, 19 (1:0), Классон, 23 (1:1), Классон, 53 (1:2)
Сочи
Адамов Родригау Цаллагов Юрганов Заика (Жоаузинью, 68 ) Маргасов Прохин Юсупов (Ангбан, 74 ) Бурмистров (Барсов, 74 ) Нобоа Кассьерра (Попов, 84 )
Краснодар
Сафонов Сорокин Рамирес (Чернов, 60) Петров Крыховяк Ионов (Спаич, 89) Классон Кайо Черников Сперцян (Рейхмен, 90) Ильин (Вилена, 74)
Предупреждения
Прохин 33  -  Рамирес 26, Черников 73, Вилена 79
Удаления
Крыховяк 87
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Чельцов (Москва) Пустовойтова (Москва)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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