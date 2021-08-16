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В Германии сообщили, что нападающий «Герты» отказался переходить в «Зенит»

19:58
Матеус Кунья. Фото Instagram
Матеус Кунья. Фото Instagram
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Нападающий «Герты» Матеус Кунья отказался от перехода в «Зенит», утверждает Bild.

Российский клуб сделал 22-летнему нападающему «выгодное предложение», но тот его отклонил. Бразилец не намерен покидать берлинский клуб этим летом.

В прошлом сезоне Кунья сыграл за «Герту» 28 матчей, забил 8 мячей и сделал 8 результативных передач. Его контракт с берлинским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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