«Сочи» — ЦСКА: стартовые составы команд

«Сочи» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ. Игра начнется в 19.00 мск.

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Стоич, Волков, Аттият-Аллах, Ежов, Васильев, Кравцов, Зиньковский, Федоров, Крамарич.

Запасные: Рудаков, Ломаев, Литвинов, Абердин, Начо, Макарчук, Магаль, Заика, Мухин, Корнеев, Коваленко, Барт.

ЦСКА: Акинфеев, Ди Лусиано, Лукин, Жоао Виктор, Мойзес, Круговой, Кисляк, Бандикян, Обляков, Шуманский, Мусаев.

Запасные: Тороп, Бесаев, Абдулкадыров, Рядно, Вильягра, Верде, Пополитов, Руис, Кармо, Попович, Сериков, Алеррандро.