Шитов забил «Зениту» самый быстрый гол нынешнего чемпионата России

Игрок «Крыльев Советов» Владислав Шитов открыл счет на 27-й секунде матча против «Зенита» (1:1).

Нападающий самарцев установил рекорд нынешнего чемпионата, отобрав достижение у уже покинувшего Россию Эдгара Севикяна. В августе армянскому полузащитнику понадобилось 56 секунд, чтобы вывести «Пари НН» вперед в домашней встрече с «Ахматом».

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