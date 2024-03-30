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Сегодня, 18:28

Шитов забил «Зениту» самый быстрый гол нынешнего чемпионата России

Кирилл Бурдаков
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Игрок «Крыльев Советов» Владислав Шитов открыл счет на 27-й секунде матча против «Зенита» (1:1).

Нападающий самарцев установил рекорд нынешнего чемпионата, отобрав достижение у уже покинувшего Россию Эдгара Севикяна. В августе армянскому полузащитнику понадобилось 56 секунд, чтобы вывести «Пари НН» вперед в домашней встрече с «Ахматом».

Самые быстрые голы чемпионата России-2023/24

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Время

30.03.2024

Владислав Шитов

Крылья Советов

Зенит (д) — 1:1

0.27

14.08.2023

Эдгар Севикян

Пари НН

Ахмат (д) — 2:0

0.56

16.09.2023

Николай Рассказов

Крылья Советов

ЦСКА (г) — 2:2

1.09

09.12.2023

Квинси Промес

Спартак

Крылья Советов (д) — 3:0

1.25

10.03.2024

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

Сочи (д) — 2:2

1.35

30.09.2023

Густаво Мантуан

Зенит

Оренбург (г) — 1:3

1.38

06.08.2023

Константин Тюкавин

Динамо

Зенит (г) — 3:2

1.44

28.10.2023

Кирилл Щетинин

Ростов

Локомотив (д) — 1:0

2.08

16.09.2023

Иван Олейников

Ахмат

Краснодар (д) — 1:1

2.22

22.07.2023

Мирланд Даку

Рубин

Локомотив (г) — 2:2

2.29
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Владислав Шитов
1
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«Балтика» — «Пари НН»: видео голов матча

ЦСКА упустил победу над «Сочи» в матче РПЛ, ведя 2:0
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
16
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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