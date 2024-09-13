«Сочи» арендовал Шушеначева у «Хапоэля»

Нападающий «Хапоэля» из Беэр-Шевы Артур Шушеначев арендован «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним казахстанцем рассчитано до конца сезона-2024/25. У «Сочи» есть право приоритетного выкупа футболиста по истечении аренды.

В минувшем сезоне Шушеначев провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки.