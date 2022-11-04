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«Сочи» анонсировал матч со «Спартаком» фразой-мемом: «Это наш Колизей!»

Иван Шитик
Корреспондент
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Дмитрий Бородин.
Фото ФК «Сочи».

«Сочи» подготовил проморолик к матчу 16-го тура чемпионата России по футболу против «Спартака».

«Сочи» анонсировал игру с московской командой фразой-мемом: «Это наш Колизей!»

Это фраза тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина, которую он произнес после игры со «Спартаком» в декабре 2020 года. Встреча проходила на домашнем для «Сочи» стадионе «Фишт», а Бородин после победы произнес слова: «Это наше место, это наш Колизей» в адрес Доменико Тедеско, который на тот момент возглавлял «Спартак».

Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет в субботу, 5 ноября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка, «Сочи» — девятый (21 очко).

ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Квинси Промес

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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

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Сочи

 12 1 2
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