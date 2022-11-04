Тихонов считает, что «Спартак» ждет непростой матч с «Сочи»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своих ожиданиях от матча московского клуба с «Сочи», который пройдет в рамках 16-го тура РПЛ.

«Жду победы «Спартака» в матче с «Сочи». Будет тяжелая игра, потому что в последних пяти матчах сочинцы одержали лишь одну победу. Были и травмированные футболисты, но сейчас у «Сочи» все в строю. Поэтому красно-белых ждет непростой матч», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

«Сочи» примут на своем поле «Спартак» 5 ноября. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

На данный момент красно-белые с 32 очками занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» расположился на 9-й позиции (21 очко).