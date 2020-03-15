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События вокруг матча «Оренбург» — «Спартак». Видео

17:46
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«Спартак» опубликовал видео, посвященное событиям 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга» (2:1).

— Командная прогулка по городу, яркие моменты матча, эмоции после финального свитка и празднование с болельщиками -- все, что осталось за кадром непростого выезда в Оренбург -- смотрите в нашем видео, — отмечается в сообщении.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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