«Спартак» опубликовал видео, посвященное событиям 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга» (2:1).

— Командная прогулка по городу, яркие моменты матча, эмоции после финального свитка и празднование с болельщиками -- все, что осталось за кадром непростого выезда в Оренбург -- смотрите в нашем видео, — отмечается в сообщении.