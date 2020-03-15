События вокруг матча «Оренбург» — «Спартак». Видео
17:46
«Спартак» опубликовал видео, посвященное событиям 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга» (2:1).
— Командная прогулка по городу, яркие моменты матча, эмоции после финального свитка и празднование с болельщиками -- все, что осталось за кадром непростого выезда в Оренбург -- смотрите в нашем видео, — отмечается в сообщении.
? За кадром матча #ОренбургСпартак— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 15, 2020
Командная прогулка по городу, яркие моменты матча, эмоции после финального свитка и празднование с болельщиками -- все, что осталось за кадром непростого выезда в Оренбург -- смотрите в нашем видео ??#Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/OHMFB1ZnUG
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи