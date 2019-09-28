Соболев сравнялся с Шомуродовым в таблице бомбардиров премьер-лиги

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев в гонке бомбардиров чемпионата России сравнялся с нападающим «Ростова» Элдором Шомуродовым. «Крылышки» обыграли «Тамбов» (2:0) в 11-м туре РПЛ.

На 73-й минуте Соболев забил с пенальти. Это его восьмой гол в 11 матчах. Столько же у Шомуродова, у которого на один матч меньше.