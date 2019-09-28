РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Соболев сравнялся с Шомуродовым в таблице бомбардиров премьер-лиги

16:17
Теги:

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев в гонке бомбардиров чемпионата России сравнялся с нападающим «Ростова» Элдором Шомуродовым. «Крылышки» обыграли «Тамбов» (2:0) в 11-м туре РПЛ.

На 73-й минуте Соболев забил с пенальти. Это его восьмой гол в 11 матчах. Столько же у Шомуродова, у которого на один матч меньше.

Крылья Советов — Тамбов

Опрос

проголосовало: 9266
Все опросы
Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир