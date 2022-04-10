Джикия: «В перерыве не было взбучки, все по плану»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что говорил главный тренер Паоло Ваноли в перерыве матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:0).

«В перерыве не было взбучки, все по плану. Слава богу, что все сработало. В первом тайме тоже были хорошие подходы, но реализация хромало. Забили первый мяч и хорошо, что потом удалось увеличить преимущество», — заявил Джикия.

«Спартак» благодаря победе поднялся на девятое место, подопечные Паоло Ваноли набрали 30 очков в 24 играх.

В следующем матче «Спартак» на своем поле примет казанский «Рубин» 16 апреля.