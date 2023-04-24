Соболев: «Дуарте — скромный парень, ему тяжело освоиться»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после победы над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ высказался о проблемах новичка красно-белых Алексиса Дуарте.

— У тебя игра в первом тайме не получалась. Это психология, как у всей команды, или это из-за того, что приходится пропускать Кубок России?

— Не могу сказать, не играл две недели, но наоборот соскучился. Не могу понять, с чем это связано. Первый тайм — безобразно. Не могли прессинговать, выходить из обороны, все одно на другое наложилось.

— Многие недовольны игрой Дуарте в эпизоде со вторым голом. Поговорили с ним?

— Если брать момент, то Батчи очень быстрый. Дуарте только осваивается. Ему нужно больше времени на адаптацию, он не знает английский, русский футбольный.

— Что он выучил на русском?

— Не знаю. Он скромный парень, ему в этом плане тяжело освоиться. Он не знает английский, чтобы коммуницировать с иностранцами, но мы его поддерживаем . Просто ему нужно время. Он в чужой стране, не знает языка и каждый день он с нами.

Дуарте перешел в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в зимнее трансферное окно. С того момента он провел 4 матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями.