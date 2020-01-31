Соболев провел первую тренировку в «Спартаке»

«Спартак» продолжает готовиться к возобновлению сезона на сборе в Катаре. Занятие началось с разминки и эмоциональной игры в ручной мяч: по правилам футболисты могли передавать мяч друг другу только руками, а удары по воротам разрешено было наносить головой, ссообщает официальный сайт красно-белых.

Затем тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско отрабатывал различные игровые сочетания в серии коротких двусторонок.

Отметим, что эта тренировка стала первой в составе нашей команды для нападающего Александра Соболева. Накануне форвард, арендованный у «Крыльев Советов», подписал с красно-белыми личное соглашение и прошел медицинский тест.