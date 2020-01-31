Соболев провел первую тренировку в «Спартаке»
«Спартак» продолжает готовиться к возобновлению сезона на сборе в Катаре. Занятие началось с разминки и эмоциональной игры в ручной мяч: по правилам футболисты могли передавать мяч друг другу только руками, а удары по воротам разрешено было наносить головой, ссообщает официальный сайт красно-белых.
Затем тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско отрабатывал различные игровые сочетания в серии коротких двусторонок.
Отметим, что эта тренировка стала первой в составе нашей команды для нападающего Александра Соболева. Накануне форвард, арендованный у «Крыльев Советов», подписал с красно-белыми личное соглашение и прошел медицинский тест.
Соболев провёл первую тренировку со «Спартаком» на сборе в Катаре ?— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 31, 2020
Подробнее: https://t.co/R44OXwOgsF#КрасноБелыеСборы?? #Спартак #Соболев #БериВыше pic.twitter.com/ltYp2RWFR2
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2020-01-31-sobolev_provel_pervuyu_trenirovku