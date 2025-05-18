Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

18 мая 2025, 22:32

Соболев о победе «Зенита» над «Ростовом»: «Хорошо, что дотерпели. Хоть нам и забили, благо, был офсайд»

Александр Соболев в матче с «Ростовом».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 29-го тура РПЛ.

Форвард забил единственный мяч на 30-й минуте.

На 90+5-й минуте судья отменил гол защитника «Ростова» Максима Осипенко после вмешательства ВАР из-за офсайда.

«Пока просто устал очень сильно, прям тяжело. А так — хорошо, что дотерпели. Хоть и гол из офсайда нам забили, благо, был офсайд. Слава Богу, что мы сегодня взяли три очка, и у нас есть шансы на чемпионство. Оставались ли силы стоять на ногах в концовке? Уже практически не оставалось их, но что делать... Уже и замен не было. Надо было доигрывать до конца и помогать команде. Хорошо, еще раз повторю, что выиграли.
На «Краснодар» не смотрели, отталкивались от себя. Опять же, как я уже говорил до этого, не все зависит от нас. «Краснодар» выиграл, но для нас это ничего не меняет. Нам нужно также побеждать, показывать свою игру и в последней встрече тоже побеждать. А там уже будет как будет. Какие были эмоции, когда гол Осипенко отменили? Да на самом деле эмоций там особо не было, потому что они уже все закончились. Просто понимал, что время подходит к концу. Не засчитали гол «Ростова», значит, мы, скорее всего, победили, и нас ждет последний тур.
Не сказал бы, что ситуация в чемпионской гонке отвлекает. Если все зависит не от нас, то как это может отвлекать? Нам просто нужно выиграть свою игру, а то, как сыграет «Краснодар», нас это никак не должно отвлекать. Мы должны, тем более дома, в последнем туре, когда у нас есть шанс на чемпионство, просто выходить и побеждать», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Соболева.

За один тур до конца чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 63 очками. Команда из Санкт-Петербурга отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

В последнем туре «Зенит» сыграет дома с «Ахматом», а «Краснодар» примет на своем поле московское «Динамо».

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; Юрий Горшков и&nbsp;Александр Соболев.Что нужно «Краснодару» и «Зениту» для чемпионства в последнем туре РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.
18 мая 2025, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:1
Зенит

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Читайте также
Церемония открытия ЧМ-2026: три страны, три шоу, Шакира и Кэти Перри
Что произошло за день 10 июня. Главное
ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Захарова предложила оплатить ЮНЕСКО билеты до Севастополя для посещения панорамы
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Небензя назвал очередной отпиской ответ Гутерриша на письмо Лаврова по Буче
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Оренбург» — «Краснодар», «Ростов» — «Зенит» и другие матчи
ЭСК РФС согласилась с решением Казарцева не назначать пенальти в ворота «Краснодара»
ЭСК: Карасев верно удалил защитника «Крыльев» Бейла в матче со «Спартаком»
КДК РФС оштрафовал «Крылья» на 100 тысяч рублей за удаления футболистов
Защитник «Крыльев Советов» Бейл дисквалифицирован на один матч после удаления в игре со «Спартаком»
«Локомотив» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Соболев о голе через себя в ворота «Ростова»: «Забивал и покрасивее»

Альба — о поражении от «Зенита»: «Мы были на пороге победы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости