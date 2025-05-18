Соболев о победе «Зенита» над «Ростовом»: «Хорошо, что дотерпели. Хоть нам и забили, благо, был офсайд»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 29-го тура РПЛ.

Форвард забил единственный мяч на 30-й минуте.

На 90+5-й минуте судья отменил гол защитника «Ростова» Максима Осипенко после вмешательства ВАР из-за офсайда.

«Пока просто устал очень сильно, прям тяжело. А так — хорошо, что дотерпели. Хоть и гол из офсайда нам забили, благо, был офсайд. Слава Богу, что мы сегодня взяли три очка, и у нас есть шансы на чемпионство. Оставались ли силы стоять на ногах в концовке? Уже практически не оставалось их, но что делать... Уже и замен не было. Надо было доигрывать до конца и помогать команде. Хорошо, еще раз повторю, что выиграли.

На «Краснодар» не смотрели, отталкивались от себя. Опять же, как я уже говорил до этого, не все зависит от нас. «Краснодар» выиграл, но для нас это ничего не меняет. Нам нужно также побеждать, показывать свою игру и в последней встрече тоже побеждать. А там уже будет как будет. Какие были эмоции, когда гол Осипенко отменили? Да на самом деле эмоций там особо не было, потому что они уже все закончились. Просто понимал, что время подходит к концу. Не засчитали гол «Ростова», значит, мы, скорее всего, победили, и нас ждет последний тур.

Не сказал бы, что ситуация в чемпионской гонке отвлекает. Если все зависит не от нас, то как это может отвлекать? Нам просто нужно выиграть свою игру, а то, как сыграет «Краснодар», нас это никак не должно отвлекать. Мы должны, тем более дома, в последнем туре, когда у нас есть шанс на чемпионство, просто выходить и побеждать», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Соболева.

За один тур до конца чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 63 очками. Команда из Санкт-Петербурга отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

В последнем туре «Зенит» сыграет дома с «Ахматом», а «Краснодар» примет на своем поле московское «Динамо».