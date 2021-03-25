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Соболев признан лучшим игроком РПЛ в марте

11:26
Александр Соболев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Александр Соболев стал лучшим игроком Тинькофф-РПЛ в марте.

В голосовании участвовали эксперты «Матч Премьер» и болельщики. Представители РПЛ отдали первое место его одноклубника Джордану Ларссону.

В марте Соболев провел 4 матча, в которых забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

В голосовании футболист обошел полузащитника «Зенита» Вендела, вратаря «Локомотива» Гильерме и форварда «Рубина» Джордже Деспотовича.

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