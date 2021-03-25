Соболев признан лучшим игроком РПЛ в марте

Форвард «Спартака» Александр Соболев стал лучшим игроком Тинькофф-РПЛ в марте.

В голосовании участвовали эксперты «Матч Премьер» и болельщики. Представители РПЛ отдали первое место его одноклубника Джордану Ларссону.

В марте Соболев провел 4 матча, в которых забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

В голосовании футболист обошел полузащитника «Зенита» Вендела, вратаря «Локомотива» Гильерме и форварда «Рубина» Джордже Деспотовича.