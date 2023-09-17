Соболев — о Комличенко: «В бассейне видимся, нырки отрабатываем. Потом в штрафной практикуем»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил о том, что его и форварда «Ростова» Николая Комличенко часто обвиняют в симуляциях.

«Дружим ли с Комличенко? Да, обычно вместе ныряем, в бассейн ходим. Прямо хорошо общаемся сейчас. В основном в бассейне видимся, нырки отрабатываем. В штрафной? Я же говорю, не в штрафной, а в бассейне. А потом в штрафной практикуем», — сказал Соболев во время трансляции на своем Twitch-канале.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 8 матчей за «Спартак», забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.