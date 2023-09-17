Соболев — в ответ на оскорбление от фаната: «Ты когда водку пьешь — закусывай»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на грубость со стороны своего подписчика на стриме.

26-летний форвард 16 сентября провел трансляцию на своем канале на Twitch. Один из зрителей отправил футболисту донат, в котором призвал его переходить в «Зенит», оскорбил Соболева и его жену.

«Ты когда дома водку пьешь, ты закусывай, ладно? В следующий раз, когда писать такое будешь. Закусывай просто и все. Ты думаешь, что ты меня как-то этим задел что ли, дурачок? Иди водки налей и выпей еще. Может уснешь. Не буду тебе грубо отвечать.

Либо обиженный по жизни, либо малолетка. Чего с него взять? 300 рублей на благотворительность отправил — молодец. В этом плане молодец. Сделал доброе дело», — ответил Соболев.

Через несколько минут болельщик скинул еще один донат на 300 рублей.

«Ладно, Сашка, извини, тупой я. Вот еще 300 рублей на благотворительность! Извини, внимание твое хотел, с победой», — написал автор доната.