Матч «Зенит» — «Спартак» установил рекорд посещаемости РПЛ после введения карты болельщика

Матч «Зенит» — «Спартак» в 19-м туре РПЛ посетили 57 865 зрителей. Показатель стал рекордным в истории РПЛ после введения карты болельщика летом 2022-го.

Предыдущий максимальный показатель был установлен в ноябре 2023 года, когда встречу «Зенита» и «Краснодара» (1:1) в Санкт-Петербурге посетил 46 701 зритель.

Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

К середине второго тайма команды не забили голов — 0:0.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.