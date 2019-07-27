"Сними пиджак, Шалимов прав". Небольшая группа фанатов "Спартака" обратилась к Кононову

Перед началом выездного матча 3-го тура премьер-лиги "Спартака" с "Тамбовом" небольшая группа болельщиков персонально обратилась к главному тренеру красно-белых Олегу Кононову.

- Сними пиджак, Шалимов прав!- хором проскандировала небольшая группа фанатов "Спартака".

Ранее бывший главный тренер "Краснодара" и экс-игрок "Спартака" Игорь Шалимов опубликовал, а затем удалил из своего Instagram пост, в котором он позволил себе оскорбительное высказывание в адрес главного тренера красно-белых.

Это произошло в четверг, 25 июля. В день 60-летия легендарного игрока "Спартака" Федора Черенкова, Кононов произнес речь на кладбище, где, в частности, поздравил Черенкова с днем рождения. Шалимов был возмущен таким поступком, за что назвал главного тренера красно-белых "дебилом".