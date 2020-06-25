«Смотрю фильмы, играю на гитаре». Сергей Карасев рассказал, как готовится к матчам

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал, как психологически готовится к матчам. В рамках 24-го тура РПЛ он будет обслуживать игру «Ахмат» — «Сочи».

«Очень скучал по футболу. Завтра матч «Ахмат» — «Сочи». Как раз появился повод рассказать про психологическую подготовку, — написал Карасев в Instagram. — Тем более от вас поступает немало вопросов по этой теме.

Как правило, проблем с настроем не бывает. Даже наоборот: до игры главное не перегореть. О назначении нам говорят за несколько дней, но я предпочитаю не думать о встрече заранее. Провожу время с семьей, смотрю фильмы, играю на гитаре. Примерно за сутки можно вернуться к активной подготовке. При необходимости посмотреть нарезки, дополнительно изучить команды, проблемных игроков.

Во время матча убираю телефон подальше. Некоторые судьи пересматривают эпизоды в перерыве. Мне такое мешает, поэтому включаю мобильный только через час-другой после встречи. В этот момент можно обсудить какие-то ключевые эпизоды. Но я предпочитаю анализировать работу на холодную голову. В течение следующих двух-трех дней.

После игры важно не зацикливаться на ошибках. Я стараюсь выяснить причину брака, сделать выводы и перелистнуть страницу. Конечно, это очень трудно и приходит с опытом. Особого секрета нет. Просто со временем набиваешь больше шишек, и переживать неудачи становится легче. Кто-то практикует советы у психолога, но я не обращался. Мне помогают семья. И музыка, конечно".