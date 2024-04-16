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Смородская — о будущем Антона Миранчука в Европе: «Рано ему! Но меня никто слушать не будет»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о будущем полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

«Я считаю, что ехать в Европу ему рано, языка он не знает, будет очень сложная адаптация, и как бы он совсем не потерялся. Меня никто слушать не будет и сделают так, как посоветуют агенты. Алексей и Антон — разные футболисты, я в Алексея всегда верила, и сейчас он и язык выучил и является игроком стартового состава, у него все наладилось, а Антон — это другой футболист», — сказала Смородская «СЭ».

Миранчук является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников 28-летний хавбек провел 210 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 33 результативные передачи. Вместе с красно-зелеными он стал чемпионом России в сезоне-2017/18. Также хавбек 4 раза выигрывал Кубок России и 1 раз Суперкубок страны.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Контракт футболиста заканчивается 30 июня 2024 года.

(Игорь Гурьев)

Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
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Зенит – Оренбург
 - : -
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Сочи – Урал
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