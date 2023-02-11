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Смородская: «У меня было много трансферных побед»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает трансфер хорватского защитника Ведрана Чорлуки в стан железнодорожников своей главной гордостью.

«Каким трансфером из иностранцев я горжусь больше всего? Чорлукой. Мало того, что он отыграл девять лет в «Локомотиве», но и ушел очень достойно, а сейчас работает в сборной Хорватии. Это выдающий, умный и тонкий центральный защитник. Очень горжусь его привозом в наш чемпионат.

У меня было много трансферных побед. Например, Ниасс, которого мы потом продали больше, чем за 18 миллионов фунтов. Н'Дой был сильным нападающим. Диарра и Буссуфа. Из наших близких иностранцев: левый защитник Виталий Денисов, который был быстрым, очень классным, заиграл у нас. Разве это мало?»   — цитирует Смородскую Legalbet.

Чорлука стал игроком «Локомотива» в 2012 году, а в 2021-м он завершил карьеру. В составе железнодорожников хорватский футболист провел 242 матча, забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач. Вместе с «Локомотивом» Чорлука становился чемпионом России, четырежды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

Источник: https://legalbet.ru/news/smorodskaya-u-menya-bilo-mnogo-transfernih-pobed/
Ведран Чорлука
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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