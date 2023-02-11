ЦСКА и «Ахмат» назвали составы на товарищеский матч

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ЦСКА 11 февраля проведет товарищеский матч против «Ахмата». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

ЦСКА: Тороп, Набабкин, Дивеев, Роша, Гайич, Мозес, Мендес, Кучаев, Обляков, Карраскаль, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Боков, Лукин, Щенников, Зделар, Мухин, Кисляк, Ермаков, Носков, Медина, Чалов.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Харин, Швец, Тимофеев, Бериша, Садулаев, Диванович, Агаларов.