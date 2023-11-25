Смородская: «На месте руководства, я бы наказала Баринова, с Галактионовым — поговорила»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала «СЭ», какие меры применила бы к капитану красно-зеленых Дмитрию Баринову и главному тренеру Михаилу Галактионову за высказывания после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«Считаю, что высказывания Баринова и Галактионова в корне неверны. Подавайте в ЭСК, пусть они разбирают эпизоды. Во что это все иначе может превратиться? В потасовку на улице? Ситуация сейчас меняется в худшую сторону: футбол становится слабее, а обстановка вокруг футбола агрессивнее. Тенденция нездоровая. Очень грустно это наблюдать. На месте руководства клуба, я бы наказала Баринова, с Галактионовым — поговорила», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футболом, а Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.