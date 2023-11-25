«Зенит» — «Сочи»: Изидор забил впервые с сентября и удвоил преимущество хозяев

«Зенит» забил в ворота «Сочи» в матче 16-го тура РПЛ — 2:0.

На 58-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Вильсон Изидор. Француз отличился впервые с 17 сентября — в 8-м туре он забил в ворота «Рубина» (3:0) в дебютном матче за «Зенит».