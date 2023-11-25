Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:43

Булыкин — об оскорблении ассистента арбитра Бариновым: «Локомотив» сам упустил победу»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» слова полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова об ассистенте арбитра Рашиде Абусуеве после матча против «Крыльев Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ.

«Рука была, защитник прижал мяч к телу. Должны быть одинаковые трактовки, потому что в одной игре – это рука, в другой уже не рука. Очень обидно вести 3:1 на 90-й минуте и закончить со счетом 3:3. Баринов вспылил, упустили три очка. В том числе и из-за судей такие скандалы и возникают. В одном матче одно объяснение, в другом другое. Но в этой игре, я думаю, «Локомотив» сам упустил победу», – сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов остался недоволен судейством матча против «Крыльев Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ.

После завершения встречи Баринов подошел к ассистенту арбитра Рашиду Абусуеву и назвал его «позором футбола».

Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Один человек погиб и шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская: «На месте руководства, я бы наказала Баринова, с Галактионовым — поговорила»

«Зенит» — «Сочи»: судья Левников занял плохую позицию, его спасла ВАР Опейкина. Пенальти назначен правильно
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости