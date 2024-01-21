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Смородская: «Не хочется видеть Миранчука в другом клубе РПЛ, лучше уехать в Европу»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что хавбеку железнодорожников Антону Миранчуку нужно пробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Миранчук немного зачах в «Локомотиве». Видимо, там делают ставку на других игроков. В своей лучшей форме Антон усилит любой российский клуб. Но лучше пусть пробует уехать в Европу. Не хочется видеть Антона в другом клубе РПЛ. Смена чемпионата может помочь ему найти свою лучшую игру», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне 28-летний футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его брат-близнец Алексей на данный момент играет в «Аталанте».

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-ne-hochetsya-videt-miranchuka-v-drugom-klube-rpl-luchshe-uehat-v-evropu/
Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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