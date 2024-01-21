Полузащитник «Алании» Царукян перешел в «Пари НН»
«Алания» объявила об уходе полузащитника Валерия Царукяна в «Пари НН».
22-летний хавбек выступал за владикавказцев с лета прошлого года. Он провел за команду 20 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Царукяна в 350 тысяч евро.
«Пари НН» (24 очка) после 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ФК «Алания»
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|
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|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
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|18
|8
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|
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|
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|
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|5
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|17
|
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|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
|11
|12-24
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|18
|3
|2
|13
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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