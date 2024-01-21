Полузащитник «Алании» Царукян перешел в «Пари НН»

«Алания» объявила об уходе полузащитника Валерия Царукяна в «Пари НН».

22-летний хавбек выступал за владикавказцев с лета прошлого года. Он провел за команду 20 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Царукяна в 350 тысяч евро.

«Пари НН» (24 очка) после 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.