Смородская: «По-человечески жаль Галактионова, его подставило руководство «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала уход Михаила Галактионова с поста главного тренера московского клуба.

О досрочном прекращении сотрудничества со специалистом объявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных после матча 14-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1) 6 ноября. При этом пресс-служба железнодорожников все еще не делала объявления об уходе Галактионова.

«Галактионов не заслуживал такого исхода, конечно. Мне его по-человечески жаль, он — хороший тренер, которого подставили. Сейчас в «Локомотиве» очень некомпетентное руководство, и прежде всего спрашивать нужно с них. Именно они загнали команду туда, где она находится сейчас», — сказала Смородская «СЭ».

После 14 туров «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 157 матчей, одержала 74 победы, 38 раз сыграла вничью и потерпела 45 поражений.

(Кирилл Радченко)