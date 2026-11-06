«Уверен, клуб поправит ситуацию». «Локомотив» объявил об отставке Михаила Галактионова
Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Локомотива» после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ. О досрочном прекращении сотрудничества со специалистом объявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных: он извинился за результаты первой половины сезона и подчеркнул, что команде важно как можно скорее исправлять ситуацию.
«Необходимо в кратчайшие сроки выбираться из этого положения»
Нагорных выступил перед журналистами после матча с казанцами.
«Хотел бы извиниться за первую половину сезона. Мы не показываем ту игру, которую должны. Уверен, клуб поправит ситуацию. Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым. Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы. Клубу необходимо в кратчайшие сроки выбираться из этого положения», — сказал функционер.
Он также уточнил, что тренеру выплатят положенную по контракту неустойку. Галактионов, в свою очередь, извинился, что не подошел к фанатам после матча.
«Эмоции перевесили. Уж слишком большая горечь поражения... Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживают нас и справедливо критикуют. Тем, кто пришел сегодня, низкий поклон. Мы очень разочарованы результатом. Происходящего не заслуживают ни фанаты, ни клуб», — отметил специалист.
Михаил Михайлович работал в клубе с осени 2022 года. За это время он прошел с командой несколько непростых периодов, сумел стабилизировать результаты и в итоге привел железнодорожников к бронзе РПЛ сезона-2025/26.
Но в этом году команда лишилась сразу нескольких ключевых футболистов. Еще зимой «Локомотив» покинул капитан Дмитрий Баринов, перебравшийся в ЦСКА. Летом в «Галатасарай» перешел один из главных молодых талантов страны Алексей Батраков. Кроме того, Артем Карпукас отправился в «Зенит», Дмитрий Воробьев — в «Краснодар», а Данил Пруцев вернулся в «Спартак» после окончания аренды.
Перед началом сезона Галактионов предупреждал о возможных трудностях. Говорил, что для прогресса необходимо точечно усилить несколько позиций.
Однако равноценной замены ушедшим лидерам клуб не нашел, и проблемы довольно быстро стали заметны на поле — железнодорожники выдали худший старт в своей российской истории.
Изменить ситуацию тренеру не удалось. На данный момент «Локо» победил всего дважды в сезоне — в сентябре минимально обыграл «Балтику», а в октябре разгромил «Факел» (5:0). Уступив казанцам на своем поле, красно-зеленые впервые за 20 лет оказались в зоне прямого вылета из РПЛ.
Работа в ручном режиме
В августе Галактионов отмечал, что команде фактически приходится заново выстраивать игровую систему. «Ребят, которые составляли костяк команды в прошлом сезоне, уже нет. Мы в ручном режиме сейчас пересобираем состав. Нужно вводить новых футболистов, искать оптимальные сочетания», — объяснял Михаил Михайлович.
А после разгрома от «Спартака» (0:4) в 13-м туре РПЛ признался: ни ему, ни тренерскому штабу не удается изменить положение.
«Плохо на душе. Потому что все мы хотели и желали сделать клуб лучше. После бронзы ожидания были другие. Но сегодня вот так. У меня и у штаба не получается поправить ситуацию, к сожалению. Поэтому будем соответствующее решение принимать», — цитировал тренера «Матч ТВ».
На вопрос о возможной отставке специалист тогда ответил уклончиво. Но СМИ вскоре написали: тренер точно уходит, он сам сообщил руководству о желании покинуть должность. Совет директоров согласовал расторжение контракта, но попросил провести еще один матч — с «Рубином».
Железнодорожники не публиковали опровержение, косвенно дав понять, что слухи правдивы. Теперь об отставке известно официально.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
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2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
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4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
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8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
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10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
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11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|10
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
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Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2