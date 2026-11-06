«Уверен, клуб поправит ситуацию». «Локомотив» объявил об отставке Михаила Галактионова

Железнодорожники впервые за 20 лет оказались в зоне прямого вылета из РПЛ.

Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Локомотива» после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ. О досрочном прекращении сотрудничества со специалистом объявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных: он извинился за результаты первой половины сезона и подчеркнул, что команде важно как можно скорее исправлять ситуацию.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва)

«Необходимо в кратчайшие сроки выбираться из этого положения»

Нагорных выступил перед журналистами после матча с казанцами.

«Хотел бы извиниться за первую половину сезона. Мы не показываем ту игру, которую должны. Уверен, клуб поправит ситуацию. Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым. Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы. Клубу необходимо в кратчайшие сроки выбираться из этого положения», — сказал функционер.

Он также уточнил, что тренеру выплатят положенную по контракту неустойку. Галактионов, в свою очередь, извинился, что не подошел к фанатам после матча.

«Эмоции перевесили. Уж слишком большая горечь поражения... Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживают нас и справедливо критикуют. Тем, кто пришел сегодня, низкий поклон. Мы очень разочарованы результатом. Происходящего не заслуживают ни фанаты, ни клуб», — отметил специалист.

Михаил Михайлович работал в клубе с осени 2022 года. За это время он прошел с командой несколько непростых периодов, сумел стабилизировать результаты и в итоге привел железнодорожников к бронзе РПЛ сезона-2025/26.

Но в этом году команда лишилась сразу нескольких ключевых футболистов. Еще зимой «Локомотив» покинул капитан Дмитрий Баринов, перебравшийся в ЦСКА. Летом в «Галатасарай» перешел один из главных молодых талантов страны Алексей Батраков. Кроме того, Артем Карпукас отправился в «Зенит», Дмитрий Воробьев — в «Краснодар», а Данил Пруцев вернулся в «Спартак» после окончания аренды.

Перед началом сезона Галактионов предупреждал о возможных трудностях. Говорил, что для прогресса необходимо точечно усилить несколько позиций.

Однако равноценной замены ушедшим лидерам клуб не нашел, и проблемы довольно быстро стали заметны на поле — железнодорожники выдали худший старт в своей российской истории.

Изменить ситуацию тренеру не удалось. На данный момент «Локо» победил всего дважды в сезоне — в сентябре минимально обыграл «Балтику», а в октябре разгромил «Факел» (5:0). Уступив казанцам на своем поле, красно-зеленые впервые за 20 лет оказались в зоне прямого вылета из РПЛ.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Работа в ручном режиме

В августе Галактионов отмечал, что команде фактически приходится заново выстраивать игровую систему. «Ребят, которые составляли костяк команды в прошлом сезоне, уже нет. Мы в ручном режиме сейчас пересобираем состав. Нужно вводить новых футболистов, искать оптимальные сочетания», — объяснял Михаил Михайлович.

А после разгрома от «Спартака» (0:4) в 13-м туре РПЛ признался: ни ему, ни тренерскому штабу не удается изменить положение.

«Плохо на душе. Потому что все мы хотели и желали сделать клуб лучше. После бронзы ожидания были другие. Но сегодня вот так. У меня и у штаба не получается поправить ситуацию, к сожалению. Поэтому будем соответствующее решение принимать», — цитировал тренера «Матч ТВ».

На вопрос о возможной отставке специалист тогда ответил уклончиво. Но СМИ вскоре написали: тренер точно уходит, он сам сообщил руководству о желании покинуть должность. Совет директоров согласовал расторжение контракта, но попросил провести еще один матч — с «Рубином».

Железнодорожники не публиковали опровержение, косвенно дав понять, что слухи правдивы. Теперь об отставке известно официально.