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«Уверен, клуб поправит ситуацию». «Локомотив» объявил об отставке Михаила Галактионова

Максим Слекишин
корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Железнодорожники впервые за 20 лет оказались в зоне прямого вылета из РПЛ.

Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Локомотива» после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ. О досрочном прекращении сотрудничества со специалистом объявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных: он извинился за результаты первой половины сезона и подчеркнул, что команде важно как можно скорее исправлять ситуацию.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Рубин

«Необходимо в кратчайшие сроки выбираться из этого положения»

Нагорных выступил перед журналистами после матча с казанцами.

«Хотел бы извиниться за первую половину сезона. Мы не показываем ту игру, которую должны. Уверен, клуб поправит ситуацию. Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым. Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы. Клубу необходимо в кратчайшие сроки выбираться из этого положения», — сказал функционер.

Он также уточнил, что тренеру выплатят положенную по контракту неустойку. Галактионов, в свою очередь, извинился, что не подошел к фанатам после матча.

«Эмоции перевесили. Уж слишком большая горечь поражения... Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживают нас и справедливо критикуют. Тем, кто пришел сегодня, низкий поклон. Мы очень разочарованы результатом. Происходящего не заслуживают ни фанаты, ни клуб», — отметил специалист.

Михаил Михайлович работал в клубе с осени 2022 года. За это время он прошел с командой несколько непростых периодов, сумел стабилизировать результаты и в итоге привел железнодорожников к бронзе РПЛ сезона-2025/26.

Михаил Галактионов.«Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы». Как прошла последняя пресс-конференция Галактионова

Но в этом году команда лишилась сразу нескольких ключевых футболистов. Еще зимой «Локомотив» покинул капитан Дмитрий Баринов, перебравшийся в ЦСКА. Летом в «Галатасарай» перешел один из главных молодых талантов страны Алексей Батраков. Кроме того, Артем Карпукас отправился в «Зенит», Дмитрий Воробьев — в «Краснодар», а Данил Пруцев вернулся в «Спартак» после окончания аренды.

Перед началом сезона Галактионов предупреждал о возможных трудностях. Говорил, что для прогресса необходимо точечно усилить несколько позиций.

Однако равноценной замены ушедшим лидерам клуб не нашел, и проблемы довольно быстро стали заметны на поле — железнодорожники выдали худший старт в своей российской истории.

Изменить ситуацию тренеру не удалось. На данный момент «Локо» победил всего дважды в сезоне — в сентябре минимально обыграл «Балтику», а в октябре разгромил «Факел» (5:0). Уступив казанцам на своем поле, красно-зеленые впервые за 20 лет оказались в зоне прямого вылета из РПЛ.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Работа в ручном режиме

В августе Галактионов отмечал, что команде фактически приходится заново выстраивать игровую систему. «Ребят, которые составляли костяк команды в прошлом сезоне, уже нет. Мы в ручном режиме сейчас пересобираем состав. Нужно вводить новых футболистов, искать оптимальные сочетания», — объяснял Михаил Михайлович.

А после разгрома от «Спартака» (0:4) в 13-м туре РПЛ признался: ни ему, ни тренерскому штабу не удается изменить положение.

«Плохо на душе. Потому что все мы хотели и желали сделать клуб лучше. После бронзы ожидания были другие. Но сегодня вот так. У меня и у штаба не получается поправить ситуацию, к сожалению. Поэтому будем соответствующее решение принимать», — цитировал тренера «Матч ТВ».

&laquo;Локомотив&raquo; проиграл &laquo;Рубину&raquo; (0:1) в&nbsp;матче РПЛ 6&nbsp;ноября.«Рубин» отправил «Локомотив» в зону вылета. Галактионов оказался в тупике

На вопрос о возможной отставке специалист тогда ответил уклончиво. Но СМИ вскоре написали: тренер точно уходит, он сам сообщил руководству о желании покинуть должность. Совет директоров согласовал расторжение контракта, но попросил провести еще один матч — с «Рубином».

Железнодорожники не публиковали опровержение, косвенно дав понять, что слухи правдивы. Теперь об отставке известно официально.

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Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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