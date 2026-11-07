Мостовой: «Допускаю, что ЦСКА сегодня может окончательно прибить «Краснодар»»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

Встреча состоится сегодня, 7 ноября, в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Очень сложный матч для прогноза, так как обе команды провалились в прошлом туре. «Краснодар» так особенно, хотя и ЦСКА чудом не проиграл в Оренбурге. В этой игре фаворита нет — ставлю на ничью. С одной стороны, «Краснодар» играет дома и должен играть с позиции силы, а с другой — ресурса-то нет. Допускаю, что для ЦСКА этот матч может стать легкой прогулкой, если они грамотно все сделают. Могут окончательно прибить «Краснодар» сегодня», — сказал Мостовой «СЭ».

После 13 туров ЦСКА набрал 26 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. «Краснодар» с 23 очками располагается на пятой строчке.

(Кирилл Радченко)