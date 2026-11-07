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Мостовой: «Допускаю, что ЦСКА сегодня может окончательно прибить «Краснодар»»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

Встреча состоится сегодня, 7 ноября, в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Очень сложный матч для прогноза, так как обе команды провалились в прошлом туре. «Краснодар» так особенно, хотя и ЦСКА чудом не проиграл в Оренбурге. В этой игре фаворита нет — ставлю на ничью. С одной стороны, «Краснодар» играет дома и должен играть с позиции силы, а с другой — ресурса-то нет. Допускаю, что для ЦСКА этот матч может стать легкой прогулкой, если они грамотно все сделают. Могут окончательно прибить «Краснодар» сегодня», — сказал Мостовой «СЭ».

После 13 туров ЦСКА набрал 26 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. «Краснодар» с 23 очками располагается на пятой строчке.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Краснодар» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

(Кирилл Радченко)

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Александр Мостовой
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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