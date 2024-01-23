Смородская: «8 миллионов евро — завышенная цена за Тикнизяна»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость о том, что защитник железнодорожников Наир Тикнизян может перейти в «Зенит» за 8 миллионов евро.

«Безусловно, 8 миллионов евро — завышенная цена за Тикнизяна. Вообще, сейчас какие-то безумные цифры называются для российских игроков. Очень завышенные цены, футболисты РПЛ столько не стоят», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» в ближайшее время проведут раунд переговоров, чтобы договориться о сумме за Тикнизяна. По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб просит за переход защитника от 10 до 12 миллионов евро.

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