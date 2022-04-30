Смородская: «Не верю, что расширение РПЛ пойдет на пользу»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном расширении Тинькофф-РПЛ до 18 команд.

«Я не верю, что расширение РПЛ пойдет на пользу. Российский футбол ничто уже точно не добьет, но и ничего хорошего из такого решения не выйдет. Конечно, может станет лучше и я не права. Но я по-прежнему категорически против расширения. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Смородской Sport24.

Вчера, 29 апреля появилась информация о том, что число команд в лиге могут увеличить до 18, а также ввести мораторий на вылет из высшего дивизиона.