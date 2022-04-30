Объявлены стартовые составы «Рубина» и «Сочи» на матч 27-го тура РПЛ

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«Рубин» и «Сочи» объявили составы команд на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Абильдгор, Апшацев, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Михайлов, Фаттахов, Климов, Онугха, Кузнецов.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Жоаузинью, Кассьерра.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Попов, Ангбан, Мелкадзе.

Матч «Рубин» — «Сочи» состоится сегодня, 30 апреля в Казани. Начало встречи — в 14.00 (мск).