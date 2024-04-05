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Сегодня, 21:05

Смолов согласился со словами Головина о том, что российский футбол менее интенсивный, чем европейский

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Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением об интенсивности футбола в чемпионате России.

— Саша Головин говорил, что проблема российского футбола в том, что он менее интенсивный, чем европейский. Как вы считаете, так ли это?

— Я согласен с этим утверждением, и даже могу объяснить, за счет чего. Если вы посмотрите какой-нибудь следующий матч в РПЛ, то обратите внимание, где играет линия обороны и нападения одной из команд и прикиньте примерное расстояние между ними. После этого включите матч из топ-5 лиг и вы увидите разницу. Там команды располагаются более компактно, и соперники находятся ближе к тебе. Поэтому у тебя намного меньше времени для принятия решения. Каждый твой технический брак — это скорее всего потеря мяча. И за счет этого, твои временные отрезки включений на скорости происходят гораздо чаще. Вот собственно разница.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

(Денис Сафронов)

Александр Головин
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
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 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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