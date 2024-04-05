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Экс-игрок «Локомотива» Джанашия: «РПЛ скучно смотреть, ни у кого нет стабильности»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия поделился мнением об уровне футбола в РПЛ.

«Если говорить правду, то да, скучно смотреть. Я еще не увидел ни одного игрока, который сумел бы провести хорошо и стабильно хотя бы пять-шесть матчей подряд. Один матч выделяются, во второй игре выглядят ниже своих возможностей, в третьей уже практически не играют, а на четвертый раз могут снова хорошо выступить. Ни у кого нет стабильности. С чем это связано? Возможно, особенности характера. Может, из-за отсутствия еврокубков у ребят не хватает мотивации, чтобы себя показать», — цитирует Джанашию Metaratings.ru.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

Источник: Metaratings.ru
Заза Джанашия
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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