Смолов рассказал о несостоявшемся переходе Алексея Миранчука в «Милан»

Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал о том, почему не состоялся переход его партнера по «Локомотиву» Алексея Миранчука в «Милан».

— У Лехи Миранчука была возможность наладить что-то там (в «Милане»), сказал Смолов в прямом эфире Instagram с комментатором Нобелем Арустамяном. — Он очень здорово сыграл против «Ювентуса». Он хотел уехать, но у «Локомотива» была иная твердая позиция, которую я понимаю. Но ему боязно было немного. Они же вместе с братом всегда. Уехать одному в другую страну, английский знает еще не так хорошо...

30-летний Федор Смолов в текущем сезоне провел шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.