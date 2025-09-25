Гайч — об игре за ЦСКА: «Было не так много возможностей, но что поделать»

Нападающий «Крыльев Советов» Адольфо Гайч в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре за ЦСКА.



«Почему не получилось в ЦСКА? У меня было не так много возможностей, но так сложилось, что поделать. Я слежу за командой, у меня там, конечно, остались друзья, у меня там контракт. Я всегда желаю ей всего наилучшего», — сказал Гайч «СЭ».

Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан Лоренцо» в августе 2020 года. В сезоне-2024/25 форвард выступал за «Антальяспор» на правах аренды. Футболист провел 40 матчей за турецкий клуб во всех турнирах и забил 9 голов.

Контракт Гайча с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,4 миллиона евро. Летом 2025-го форвард на правах аренды перешел в «Крылья Советов».