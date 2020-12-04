Смолов поблагодарил подписчиков после операции

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поблагодарил подписчиков, которые пожелали ему выздоровления после операции.

— Получил большое количество сообщений, пожеланий. Мне очень приятно. Со мной все в порядке. Это была плановая операция. На одну железку во мне стало меньше. Берегите себя!, — сказал Смолов в Instagram.

Смолова прооперировали после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года. 4 декабря игрок вернется в Москву и начнет активную фазу реабилитации после травмы, полученной в матче с «Динамо» в середине ноября.

В текущем сезоне 30-летний форвард провел 16 матчей за «Локо» и забил три гола. Контракт Смолова с московским клубом действует до 30 июня 2022 года.