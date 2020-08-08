Смолов отреагировал на слухи об интересе со стороны «Фенербахче»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов опроверг информацию о возможном переходе в «Фенербахче».

— Это не соответствует действительности, — сказал на встрече с болельщиками «Локомотива» Смолов. — Я был в аренде в «Сельте», «Фенербахче» проявлял какой-то интерес на определенном этапе, но эта информация уже не соответствует действительности. Я — игрок «Локомотива», у меня 2 года контракта, я сделаю все, чтобы «Локомотив» боролся за первое место в сезоне и хорошо выступил в Лиге чемпионов. (Иван Торопцев)