Смолов отказался комментировать свое будущее после ухода из «Краснодара»

Нападающий Федор Смолов не захотел комментировать свое будущее после ухода из «Краснодара».

«Комментарий по будущему? Нет, спасибо, до свидания!» — сказал Смолов ТАСС.

Ранее сообщалось, что Смолов покинул «Краснодар» в связи с истечением контракта.

35-летний Смолов играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 год и вернулся в клуб летом 2024 года. В составе команды он забил 68 голов в 125 матчах и стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара». В сезоне-2024/25 Смолов вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России.

В течение карьеры Смолов также играл за «Анжи», «Урал», «Динамо» и «Локомотив», «Фейенорд» и «Сельту». С «Локомотивом» нападающий дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

За российскую сборную Смолов провел 45 матчей, забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи. В 2018 году на чемпионате мира он вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала, где не реализовал послематчевый пенальти в игре против хорватов.