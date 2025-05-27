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Смолов отказался комментировать свое будущее после ухода из «Краснодара»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий Федор Смолов не захотел комментировать свое будущее после ухода из «Краснодара».

«Комментарий по будущему? Нет, спасибо, до свидания!» — сказал Смолов ТАСС.

Ранее сообщалось, что Смолов покинул «Краснодар» в связи с истечением контракта.

35-летний Смолов играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 год и вернулся в клуб летом 2024 года. В составе команды он забил 68 голов в 125 матчах и стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара». В сезоне-2024/25 Смолов вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России.

В течение карьеры Смолов также играл за «Анжи», «Урал», «Динамо» и «Локомотив», «Фейенорд» и «Сельту». С «Локомотивом» нападающий дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

За российскую сборную Смолов провел 45 матчей, забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи. В 2018 году на чемпионате мира он вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала, где не реализовал послематчевый пенальти в игре против хорватов.

Источник: ТАСС
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Федор Смолов
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
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Зенит

 7
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Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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