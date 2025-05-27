«Зенит» выйдет из отпуска 18 июня

«Зенит» начнет подготовку к новому сезону 18 июня, сообщает клубная пресс-служба.

«18 и 19 июня в Клинике высоких технологий «Белоостров» пройдет традиционный предсезонный медосмотр. В эти же дни на базе в Удельном парке начнутся летние «Газпром» — тренировочные сборы», — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2024/25 «Зенит» стал серебряным призером чемпионата России