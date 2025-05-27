Сафонов попал на общую фотографию «Краснодара» после чемпионства

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал на общее фото «Краснодара» после победы в РПЛ в сезоне-2024/25.

Голкипер парижского клуба в это время разговаривал по видеосвязи с вратарем «быков» Станиславом Агкацевым.

Ранее Сафонов поздравил бывший клуб с чемпионством.

24 мая «Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:0 в домашнем матче 30-го тура РПЛ и впервые стал чемпионом России.