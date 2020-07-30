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Смирнов покинул «Химки»

22:23
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24-летний защитник «Химок» Александр Смирнов покинул клуб. В минувшем сезоне он провел за красно-черных 11 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

— Я покидаю «Химки». Провел в этой команде два великолепных сезона, — подчеркнул Смирнов. — Очень благодарен каждому человеку, с которым поработал. В отдельности хочется поблагодарить Сергея Николаевича Юрана. Сильный специалист, хороший, отзывчивый человек. При нем я раскрылся. Мы начали играть по другой схеме — в пять защитников, она мне лучше подходила. Левый латераль — прямо вообще моя позиция. Всем ребятам я говорю «спасибо». Очень классный коллектив. Почему ухожу? Это футбол, такова жизнь. Хочется двигаться дальше, расти как футболист. Пока не готов назвать вам мой новый клуб. Оставлю в секрете. (Виталий Айрапетов)

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