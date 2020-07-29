СМИ: защитник «Милана» Родригес отказался от перехода в «Локомотив»

Защитник «Милана» Рикардо Родригес может покинуть команду, сообщает Sky Sport Italia. Руководство клуба хотело включить его в сделку по полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку. Швейцарец на заинтересован в варианте с Россией.

Родригес с января 2020 года был арендован ПСВ. Всего в сезоне-2019/20 игрок провел 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета следующего года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,5 миллиона евро. На счету защитника 8 голов и 8 результативных передач в 71 матче за сборную Швейцарии.