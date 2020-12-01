СМИ: Муса вернется в ЦСКА, он согласовал двухлетний контракт

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса принял решение вернуться в армейский клуб, утверждает owngoalnigeria.com.

Как отмечается, 28-летний нигериец не смог договориться ни с одним клубом Англии, так как предложения были только о краткосрочном контракте.

Кроме того, у него было предложение от «Галатасарая», однака Муса предпочел ЦСКА. На следующей неделе экс-форвард «Лестера» уже пройдет медицинское обследование, чтобы подписать двухлетний контракт с возможностью продления.

Напомним, что Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год и в 2018 году. Он трижды выигрывал чемпионат России, дважды — Суперкубок страны и один раз — Кубок России.

После полугода аренды в ЦСКА в 2018 году он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который покинул осенью этого года.